"Факел" могу охарактеризовать тем, что команда там в основном из Первой лиги и они играют за счёт самоотдачи, коллектива, желания… Думаю, что будут продолжать. За счёт этого они сохранят место в РПЛ. Конечно, хотел бы поработать в таком городе, с атмосферой, как в Воронеже. С такой поддержкой, полным стадионом. Что ещё для команды, клуба, тренера и игроков нужно?" - цитирует тренера "Матч ТВ".
Напомним, Юран начинал нынешний сезон в качестве главного тренера "Химок", но покинул подмосковный коллектив в начале августа. После его отставки команда не одержала ни одной победы, в клубе еще раз сменился тренер – на данный момент наставником химчан является Спартак Гогниев.
"Факел" в 13-ти турах Российской Премьер-лиги набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице национального первенства. Воронежский коллектив потерпел одно поражение в последних шести встречах чемпионата.
Юран: хотел бы работать в атмосфере, как в Воронеже. При полном стадионе что еще тренеру нужно?
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался об идее возглавить воронежский "Факел".
Фото: ФК "Химки"