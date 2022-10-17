– Карасев потерял контроль над игрой в первом тайме? Это не Карасев потерял контроль, это футболисты потеряли благоразумие и понимание того, что происходит на поле. Карасев, наоборот, давал играть, он не все возможные карточки показал. Отсудил вполне нормально, серьезных претензий быть не должно. Да, были какие-то спорные моменты, но он в любом случае действовал лучше, чем футболисты на поле, – цитирует Колоскова "Metaratings".
ЦСКА и "Спартак" встречались между собой в рамках 13-ого тура Российской премьер-лиги, на "ВЭБ Арене". Игра закончилась со счетом 2:2, ее судила бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Глава КДК РФС Артур Григорьянц после матча заявил, что единственной ошибкой для рассмотрения является нарушение технического регламента – задержку выхода из раздевалки обеих команд перед вторым таймом на 3,5 минуты. В дерби были не только голы Александра Соболева, Антона Зиньковского и дубль Федора Чалова, но и несколько спорных и обсуждаемых судейских решений.
Колосков: Карасев во время дерби действовал лучше, чем футболисты на поле
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил судейство Сергея Карасева в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – "Спартак".
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