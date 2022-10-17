"Сказал Федотов и сказал. Там что, обидное что-то было? Пусть Зарема посмотрит на свою родословную. Володя из Екатеринбурга, а не из Сочи. Он как был нормальным человеком, таким и остался. Порядочный, спокойный человек. В отличие от тренеров "Спартака": Тедеско сумасшедший и безумный, который прыгал, бегал, кидался на всех – на того же Федотова в Сочи", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
Сегодня в интернете появилось видео с конфликтом между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем в перерыве московского дерби. Наставник красно-белых эмоционально выражал несогласие с поведением игроков ЦСКА в моменте с забитым голом, а главный тренер "армейцев" в ответ назвал его клоуном.
Напомним, в марте 2020 года между тренерами "Спартака" уже происходил публичный конфликт. Тогда Доменико Тедеско эмоционально подбежал к Виктору Гончаренко после победы в дерби, чтобы пожать ему руку, но белорусский специалист отказался от рукопожатия и оттолкнул немца.
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: Федотов - порядочный и спокойный человек, в отличие от тренеров "Спартака"
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал скандал вокруг высказываний Владимира Федотова в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"