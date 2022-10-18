"Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения. У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Все остальное – это вопросы, которые решаются с учетом этого контракта. Если возникнут обстоятельства для изменения его условий или расторжения, будем обсуждать", - цитирует Никитина "РИА Новости".
Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галактионов является основным кандидатом на пост главного тренера "Локомотива". Сообщалось, что именно губернатор Нижегородской области Никитин выступает против ухода наставника из клуба.
Напомним, Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.
Губернатор Нижегородской области Никитин: как я могу не отпустить Галактионова? У нас же не крепостное право
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера "Пари НН" в "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"