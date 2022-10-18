Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
0 - 0 0 0
Химки1 тайм
П1 1.53X 4.06П2 6.26
Динамо
20:30
РостовНе начат
П1 2.32X 3.5П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
21:30
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.42X 4.9П2 7.6
Кристал Пэлас
22:15
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.35X 3.15П2 3.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Севилья
20:00
ВаленсияНе начат
П1 2.35X 3.35П2 3.15
Хетафе
21:00
АтлетикНе начат
П1 4.5X 3.4П2 1.92
Атлетико
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.58X 3.95П2 6.6
Сделать ставку

Губернатор Нижегородской области Никитин: как я могу не отпустить Галактионова? У нас же не крепостное право

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера "Пари НН" в "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"
"Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения. У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Все остальное – это вопросы, которые решаются с учетом этого контракта. Если возникнут обстоятельства для изменения его условий или расторжения, будем обсуждать", - цитирует Никитина "РИА Новости".

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галактионов является основным кандидатом на пост главного тренера "Локомотива". Сообщалось, что именно губернатор Нижегородской области Никитин выступает против ухода наставника из клуба.

Напомним, Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.


Пари НН Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Федотов назвал Абаскаля клоуном, обоих пригласили в КДК. Кто виноват в главном конфликте дерби?
Суд обязал запрещенную соцсеть выплатить Хохлову более 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии
Пономарев: пусть Федотов берет пример с Путина - как его только не называли в мире, а он всегда спокойный и сдержанный 3
Гильерме, Карпукас и Игнатьев - в основе "Локомотива" на матч Кубка России с "Химками", Педриньо в запасе
ЦСКА: с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, Федотов "заказывается" и "полоскается" третьи сутки 9
Семин - о конфликте Абаскаля и Федотова: нормальная ситуация, через три дня будут вместе сидеть в ресторане, смеяться 6
Григорьянц: Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК из-за поведения в дерби ЦСКА - "Спартак" 11
Опубликовано расписание трансляций всех матчей 4 тура группового этапа Кубка России
Губернатор Нижегородской области Никитин: как я могу не отпустить Галактионова? У нас же не крепостное право 1
"Metaratings": "Уфа" обратилась с просьбой о помощи к министру спорта Башкортостана Хабибову
Мостовой - о словах Федотова: если бы Абаскаль прыгал передо мной, я бы ему так же сказал 13
Экс-форвард "Реала" Игуаин завершил карьеру
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 44
"Metaratings": полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит из-за травмы около 2-х недель 2
Президент "Урала" Иванов - о жалобе "Ростова" на судейство: пусть хоть на 20 претензий подают 2
Газизов - о возможном закрытии "Уфы": все сотрудники клуба получили уведомление о сокращении, в том числе и я
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: Федотов - порядочный и спокойный человек, в отличие от тренеров "Спартака" 24
"РБ Спорт": "Уфа" может прекратить существование после нового года 3
"Мутко против": КДК РФС рассмотрит поведение Федотова в матче со "Спартаком". Ему грозит дисквалификация 15
Президент "Оренбурга" Еремякин: Сычевой превращается в солидный актив
Семак: сейчас дела у "Зенита" в Кубке России идут не так хорошо, как в чемпионате 1
Губерниев: Федотов ведет себя как быдлан. Стыдоба да и только! 8
Зарема - о Федотове: человек разговаривает как конюх. Органично для ЦСКА 26
Руководство бельгийского "Антверпена" отстранило экс-полузащитника "Ромы" Наингголана за курение на скамейке запасных 6
Агент Бальде: скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун 40
Гендиректор "Зенита" Медведев: я уверен, что Бакаев себя еще проявит 5
Рианчо: Соболев и Промес бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду 1
Шишкин – о fair-play от Зобнина в игре ЦСКА – "Спартак": получилось как-то по-детски, осуждать Гайича нет смысла 3
Кечинов: Соболев – нападающий номер один в России. Такую статистику больше не показывает ни один игрок
Все новости
-