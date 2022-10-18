- Говорят, что Салихова назвала Федотова "конюхом"? Ну а она куда лезет? Пусть дома Федуну щи варит, больше ее ничего интересовать не должно, - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Московское дерби ЦСКА - "Спартак" в рамках 13 тура Российской премьер-лиги завершилось с ничейным счетом 2:2. В перерыве матча произошел конфликт между главными тренерами команд Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем: наставник красно-белых попытался прорваться к скамейке соперника, после чего в нецензурной форме был назван своим коллегой клоуном и получил совет уезжать домой. Супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, комментируя этот инцидент в СМИ, сравнила Федотова с конюхом.
Абаскаль пошел выяснять отношения с Федотовым в перерыве матча "Спартака" с ЦСКА (видео)
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Зарема - о Федотове: человек разговаривает как конюх. Органично для ЦСКА
Пономарев - о словах Заремы в адрес Федотова: пусть дома Федуну щи варит, больше ее ничего интересовать не должно
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова жены экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая назвала наставника "армейцев" Владимира Федотова "конюхом".
Фото: МатчПремьер