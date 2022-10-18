- Справедлива ли будет дисквалификация Федотова? Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и всё. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать-то? Федотов назвал Абаскаля "клоуном"? Это же слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, они же никто не обижаются. Это же профессия, - передает слова Тарханова "Спорт День за Днем".
Ранее стало известно, что между главными тренерами "Спартака" и ЦСКА Гильермо Абаскалем и Владимиром Федотовым произошел конфликт в перерыве матча между их командами в рамках 13 тура Российской премьер-лиги. По дороге в подтрибунное помещение Абаскаль попытался прорваться к тренерской скамейке соперника и высказать претензии к забитому ранее ЦСКА голу, в ответ на это Федотов с применением нецензурных выражений назвал испанца клоуном и посоветовал ему уезжать домой.
Абаскаль пошел выяснять отношения с Федотовым в перерыве матча "Спартака" с ЦСКА (видео)
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун
Тарханов: за слово "клоун" нельзя дисквалифицировать, оно не оскорбительное, это же профессия
Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал конфликт главных тренеров Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова во время дерби ЦСКА - "Спартак" (2:2).
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