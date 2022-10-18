- То, что произошло после фола - это эмоции. Я хочу пересмотреть моменты с Голенковым. Мне кажется, что в двух ситуациях должны были быть назначены штрафные. Вратарь играет руками, а Егор, хоть и спиной, но всё равно врезается в меня. Я в воздухе теряю равновесие, мяч выпадает у меня из рук. Судья сказал, что он играет спиной, но это не оправдание - он врезается в мой корпус. Потом потолкались чуть-чуть на эмоциях и разошлись, - передает слова Лещука РИА Новости.
В матче 4 тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России в группе С "Динамо" - "Ростов" была зафиксирована победа бело-голубых со счетом 3:1. В первом тайме произошли две ситуации борьбы в воздухе между голкипером москвичей Игорем Лещуком и форвардом гостей Егором Голенковым, после которых вратарь не мог поймать мяч, при этом арбитр Артем Любимов не фиксировал нарушений правил, так как не видел в этой борьбе умышленной атаки голкипера со стороны игрока. На 29 минуте матча после второго такого эпизода между Лещуком и Голенковым произошла стычка, в ходе которой оба футболиста толкались руками, по ее итогам оба получили желтую карточку.
Лещук - о стычке с Голенковым в матче "Динамо" - "Ростов": то, что произошло после фола - это эмоции
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук рассказал о конфликте с нападающим "Ростова" Егором Голенковым в очном матче 4 тура Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: ФК "Ростов"