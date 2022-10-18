Боснийский защитник "Оренбурга" Гойкович - о возможном получении российского гражданства: почему нет?

"Думаю, чтобы так сделать, нужно прожить определенное время в России. Но если я буду долго играть за "Оренбург", если моей команде будет необходимо получить место для легионера, то почему нет? Ты же ничего не теряешь в этом случае, а команде точно будет плюс", - цитирует Гойковича "Матч ТВ".
Напомним, Ренато Гойкович выступает за "Оренбург" с сентября 2020 года. С того момента защитник сыграл за клуб 62 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету 11 выходов на поле во всех турнирах, он записал на свой счет один ассист. До "Оренбурга" Гойкович играл в Боснии, Албании и Хорватии.
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