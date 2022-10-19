- Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера. Я не могу это обсуждать. Но Хорхе не травмирован. Всё в порядке, - передает слова Родригеса Sport24.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в ответ на вопрос об отсутствии в заявке на домашний матч 4 тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России против московского "Торпедо" колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля заявил, что это внутренние дела клуба. До этого Федотов в резкой форме прокомментировал недовольство футболиста своей заменой в матче 13 тура РПЛ против "Спартака" (2:2)
Федотов – о непопадании Карраскаля в заявку на матч с "Торпедо": это наши внутренние дела
Федотов – о замене Медины и Карраскаля: пусть засунут недовольство в одно место
Агент Карраскаля - об отсутствии игрока в заявке ЦСКА: это действительно внутренние дела - просто решение тренера
Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес дал комментарий по отсутствию футболиста в заявке на матч 4 тура Кубка России против "Торпедо".
Фото: ПФК ЦСКА