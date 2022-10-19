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Кавазашвили: Салихова? Не может президентом РФС быть женщина, которая в футболе - никто

Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил возможность назначения супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой президентом Российского футбольного союза.
Фото: Global Look Press
"Это будет страшный сон. Ни в коем случае, не нужно нам такого счастья. Зарема ведь умная женщина, заканчивала какую-то футбольную академию в Барселоне. Вот пусть "Барселоной" и руководит, а в нашем футболе и так людей с улицы хватает.

Не может президентом быть женщина, которая в футболе - никто", - цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун официально отошел от руководства клубом. Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года.

Его супруга Зарема Салихова в мае прошлого года вошла в совет директоров "Спартака", из которого вышла уже 18 дней спустя, в связи с несогласием с назначением Руя Витории на пост главного тренера клуба. Салихова завела телеграм-канал, где критиковала работу действующих и бывших сотрудников красно-белых.

Смородская: кто такая Зарема, чтобы ее вспоминать? Никто и звать ее никак


Кавазашвили Салихова Спартак РФС
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