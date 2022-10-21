"Стали больше доверять Пиняеву. Он это чувствует и начинает проявлять свои качества в РПЛ. "Спартак"? Рано пока Пиняеву в "Спартак". Даже Зиньковский в запасе сидит, на замены выходит. Пиняеву сейчас там было бы очень тяжело. Если будет работать так же, может, и увидим его в "Спартаке", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Напомним, Пиняев является воспитанником академии "Чертаново". Летом прошлого года он перебрался в "Крылья Советов". С того момента полузащитник провел за самарцев 40 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. При этом Пиняеву пропустил часть этого сезона из-за пневмоторакса. В этом году Сергею исполняется 18 лет.
Кечинов: Пиняеву рано в "Спартак", но если будет работать так же, может, увидим его там
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о том, стоит ли Сергею Пиняеву переходить в "Спартак".
Фото: ПФК "Крылья Советов"