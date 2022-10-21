"Невключение Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022 похоже на политическое. Жаль, что он не сыграет в Катаре. Зато Квинси сосредоточится на "Спартаке". Постарайтесь увидеть и положительную сторону данной ситуации", - приводит слова Камоцци "Чемпионат".
Напомним, ранее сборная Нидерландов опубликовала расширенную заявку из 39 футболистов, которые могут попасть на ЧМ-2022. В ней не нашлось места для полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз Квинси получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.
В этом сезоне Промес является лучшим бомбардиром РПЛ и лидером по системе гол+пас
Камоцци: невключение Промеса в заявку Нидерландов на ЧМ-2022 похоже на политическое. Жаль, что он не сыграет в Катаре
Экс-советник руководства "Спартака" Франко Камоцци поделился мнением о том, что Квинси Промес не попал в расширенный список игроков сборной Нидерландов к ЧМ-2022.
Фото: ФК "Спартак"