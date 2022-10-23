По информации источника, зимой пройдет реновация газона на московском стадионе.
На "ВТБ Арене" свои домашние матчи проводит "Динамо", также на этом стадионе проходят игры московской "Родины" в Первой лиге. Накануне на арене проходил финал Кубка России по регби.
"ВТБ Арена" - многофункциональный спортивный комплекс, включающий в себя футбольную и хоккейную арену. Вместимость футбольного стадиона составляет 33000 зрителей.
18 октября на этом стадионе "Динамо" принимало "Ростов" (3:1) в рамках 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. На игре присутствовало 7134 зрителя.
Следующий матч бело-голубые на "ВТБ Арене" проведут 29 октября против "Химок".
Источник: ТАСС
ТАСС: газон "ВТБ Арены" будет полностью заменен во время зимней паузы
Газон стадиона "ВТБ Арена" будет полностью заменен во время зимней паузы в Российской Премьер-лиге.
Фото: РПЛ