ТАСС: газон "ВТБ Арены" будет полностью заменен во время зимней паузы

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
2 - 2 2 2
ЦСКАЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Химки2 тайм
X 15.9П2 72.7
Ахмат
19:00
ТорпедоНе начат
П1 1.47X 4.7П2 7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
6 - 0 6 0
ВелесЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Кубань2 тайм
П1 4.75X 1.27П2 5.1
Краснодар-2
0 - 2 0 2
Алания2 тайм
П1 100X 10.5
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
Волгарь1 тайм
П1 1.23X 5.11П2 11.54
Родина
18:00
НефтехимикНе начат
П1 2.43X 3.2П2 3
Балтика
18:00
Волга УлНе начат
П1 1.37X 4.7П2 8.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
Брентфорд2 тайм
X 15П2 375
Лидс
1 - 2 1 2
Фулхэм2 тайм
П1 28X 4.45П2 1.25
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
Лестер Сити2 тайм
П1 425X 15
Саутгемптон
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
П1 12X 1.47П2 3.3
Тоттенхэм
18:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 2.23X 3.45П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
2 - 2 2 2
ЭльчеЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Жирона
19:30
ОсасунаНе начат
П1 2.5X 3.1П2 3.1
Вильярреал
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4
Барселона
22:00
АтлетикНе начат
П1 1.5X 4.8П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
1 - 2 1 2
ТориноЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
Лечче2 тайм
X 15П2 225
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
П1 2.09X 3.55П2 3.55
Рома
21:45
НаполиНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.48

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 0 1 0
Унион2 тайм
П1 1.52X 3.35П2 8.5
Герта
18:30
Шальке-04Не начат
П1 1.85X 3.85П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
1 - 2 1 2
РеннЗавершен
Клермон
0 - 2 0 2
Брест2 тайм
П1 300X 15
Тулуза
2 - 0 2 0
Страсбург2 тайм
П1 8X 1.47П2 3.75
Труа
2 - 2 2 2
Лорьян2 тайм
П1 6X 1.37П2 5.6
Реймс
1 - 1 1 1
Осер2 тайм
П1 3.8X 1.4П2 11
Ницца
18:05
НантНе начат
П1 2.03X 3.4П2 3.8
Лилль
21:45
МонакоНе начат
П1 2.38X 3.6П2 2.9
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ТАСС: газон "ВТБ Арены" будет полностью заменен во время зимней паузы

Газон стадиона "ВТБ Арена" будет полностью заменен во время зимней паузы в Российской Премьер-лиге.
Фото: РПЛ
По информации источника, зимой пройдет реновация газона на московском стадионе.

На "ВТБ Арене" свои домашние матчи проводит "Динамо", также на этом стадионе проходят игры московской "Родины" в Первой лиге. Накануне на арене проходил финал Кубка России по регби.

"ВТБ Арена" - многофункциональный спортивный комплекс, включающий в себя футбольную и хоккейную арену. Вместимость футбольного стадиона составляет 33000 зрителей.

18 октября на этом стадионе "Динамо" принимало "Ростов" (3:1) в рамках 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. На игре присутствовало 7134 зрителя.

Следующий матч бело-голубые на "ВТБ Арене" проведут 29 октября против "Химок".

Источник: ТАСС


ВТБ Арена Динамо
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