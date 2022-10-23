"Пока окончательное решение по поводу участия "Спартака" в выставочном турнире в Абу-Даби не принято, но такая вероятность есть", - цитирует Зеленова Sport24.
Первые матчи турнира в Эмиратах запланированы на 30 января, он продлится до 11 февраля.
"Спартак" располагается на 4-м месте в текущем чемпионате России. Москвичи набрали 26 очков в 13-ти играх. Красно-белых вытеснили из топ-3 "Ростов" и ЦСКА, которые провели свои матчи 14-го тура – оба коллектива набрали по одному баллу, сыграв вничью с "Факелом" и "Оренбургом".
Зеленов: решение по участию "Спартака" в выставочном турнире в Абу-Даби не принято
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о вероятности участия столичного клуба в выставочном турнире, который пройдет в ОАЭ зимой.
Фото: ФК "Спартак"