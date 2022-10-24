- Ощущаю ли себя уже полноценным игроком основы? С каждой игрой прибавляется уверенность и мастерство. Плюс партнеры помогают. Конечно, чувствуется, что в будущем, возможно, стану основным игроком "Динамо". Кто из партнеров на поле помогает больше всего? Смолов подсказывает, Паршивлюк иногда, Фома. В принципе, все подсказывают и поддерживают, - передает слова Кутицкого Sport24.
20-летний центральный защитник "Динамо" Александр Кутицкий в текущем сезоне провел за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах - 9 в Российской премьер-лиге и 4 в Кубке России. 8 из них - 4 в РПЛ, включая матчи двух последних туров с "Оренбургом" (3:2) и "Локомотивом" (3:1), а также 4 в Кубке России - футболист начал в стартовом составе и провел полностью. При этом Кутицкий неоднократно выходил на поле на позиции опорного полузащитника.
20-летний защитник Кутицкий: в будущем, возможно, стану основным игроком "Динамо"
Защитник "Динамо" Александр Кутицкий рассказал о своей адаптации во взрослой команде бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"