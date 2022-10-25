– Наверное, какие-то проблемы в голове психологического характера. Когда он пришел в "Спартак", было видно, что парень очень умелый: неплохая техника и понимание игры. Потом случилось так, что он ушел из команды. Но здесь проблема в психологии, – цитирует Кечинова "Чемпионат".
Напомним, что вчера футбольный клуб "Урал" официально объявил о расторжении контракта с узбекским полузащитником Остоном Уруновым, который перебрался в Екатеринбург в сентябре 2022 года в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был московский "Спартак". Его контракт с "Уралом" действовал до 30 июня 2024 года и имел опцию продления еще на один год. За этот клуб в текущем сезоне он провел на футбольном поле всего 79 минут, результативными действиями не отметился.
Кечинов – об уходе Урунова из "Урала": здесь проблема в психологии. В «Спартаке» было видно, что парень очень умелый
Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов отреагировал на уход полузащитника Остона Урунова из "Урала".
Фото: ФК "Урал"