– Он хорошо знает язык – это немаловажный фактор, поэтому вполне вероятно. Пока, я как понимаю, его все устраивает в "Зените". У него прекрасная команда, – передает слова Семина "Спорт День за Днем".
Сергей Семак работает главным тренером в "Зените" с мая 2018 года. Его соглашение с этим клубом действует до лета 2025 года. До "Зенита" Семак работал главным тренером в "Уфе", ассистентом тренера в сборной России и "Зените" – при Леониде Слуцком, Фабио Капелло, Андре Виллаш-Боаше, Мирче Луческу и Лучано Спалетти. Также исполнял обязанности главного "Зенита" в период в марте 2014 года, руководя командой на протяжении двух матчей.
Семин – о возможности Семака возглавить европейский клуб: вполне вероятно. Он хорошо знает язык, что немаловажно
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах наставника "Зенита" Сергея Семака возглавить европейский клуб.
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