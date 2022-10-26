– Как играет – так и меняют, все надо доказывать на поле. Он вышел с "Сочи" – Андрей был вообще на поле? Его и там можно было обратно заменить. Журналисты сделали из него звезду, хотя, мягко говоря, не дотягивает. И до уровня Малкома, Клаудиньо не дотягивает, не доказывает на поле, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
Инцидент с очередной обратной заменой в карьере Андрея Мостового случился на прошлой неделе, 20 октября. "Зенит" принимал на своем поле самарские "Крылья Советов" в четвертом туре группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась итоговой победой хозяев со счетом 2:1. Андрей Мостовой начинал матч на скамейке запасных, вышел на поле на 61-ой минуте вместо Далера Кузяева. Провел на поле 22 минуты и был заменен на Густаво Мантуана на 83-й минуте. В следующей игре "Зенита", которую он проводил с "Сочи" в РПЛ, Андрей вышел на поле во втором тайме и доиграл эту встречу до конца. Результативными действиями не отметился. Команда Семака обыграла "Сочи" со счетом 7:0.
Широков – об обратной замене Андрея Мостового: как играет – так и меняют, все надо доказывать на поле.
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал обратную замену полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в матче Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"