"У меня таких опасений нет. Виктору Михайловичу нравится у нас работать. Но если серьезные предложения и варианты появятся, мы будем тщательно это обсуждать", - цитирует функционера Metaratings.
Коллектив из Екатеринбурга одерживает победу на протяжении последних шести матчей к ряду. Уральцы поднялись на 10-е место в таблице действующего сезона Российской Премьер-лиги с 16-ю очками по итогам 14-ти туров.
Г. Иванов – о вероятности ухода Гончаренко: если появятся серьезные варианты, будем обсуждать
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил вероятность ухода главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"