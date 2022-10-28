- Кто самый серьезный в команде? Тин [Едвай]. Он брутал, всегда очень строгий, - приводит слова Педриньо Sport24.
26-летний хорватский центральный защитник Тин Едвай перешел в московский "Локомотив" в июле 2021 года из немецкого "Байера", сумма траснферной компенсации составила 4 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Едвая 12 матчей за красно-зеленых в Российской премьер-лиге и 2 игры в Кубке России. Всего в составе "железнодорожников" футболист сыграл 39 матчей, в которых отличился 2 забитыми голами.
Педриньо: Едвай - брутал, всегда очень строгий
Атакующий полузащитник "Локомотива" Педриньо ответил на вопрос о самом серьезном игроке в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"