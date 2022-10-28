"Это вопрос, который может относиться к далекому будущему. Поэтому предпочитаю двигаться поступательно и сфокусирован на следующем: провести этот сезон так, чтобы стать полноценным игроком "Зенита", а там посмотрим. Любого варианта развития событий не исключаю", - цитирует Мантуана "Матч ТВ".
Напомним, Густаво Мантуан перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" этим летом на правах аренды. Он, как и голкипер Иван, стал частью сделки по переходу Юри Алберто в "Коринтианс".
С тех пор Мантуан провел 13 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился тремя забитыми голами. Срок его арендного соглашения истекает в конце текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 млн евро.
Мантуан - о возможности получить российский паспорт: не исключаю любого варианта развития событий
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан высказался о возможности получить однажды российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"