"Мы видим пример "Химок", после смены трех тренеров ситуация там становится все хуже и хуже. Много авантюры в игре. Не видно ни игры, ни ее качества. Отсюда мы видим внутреннее психологическое состояние команды и главного тренера", - цитирует Газзаева "СЭ".
Серия "Химок" без побед растянулась на 15 матчей. Подмосковная команда опустилась в зону прямого вылета с девятью очками по итогам 15-ти туров, ниже располагается только "Торпедо".
Днем ранее подопечные Спартака Гогниева оказались слабее "Динамо", встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу бело-голубых. До этого химчане были разгромлены "Спартаком" (0:5) и потерпели поражение от "Локомотива" (0:1).
Газзаев: после смены трех тренеров "Химкам" все хуже и хуже - не видно ни игры, ни ее качества
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о результатах "Химок" в нынешнем сезоне.
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