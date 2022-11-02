Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что "Сочи" готов уволить Вадима Гаранина с поста тренера клуба. Но официального подтверждения информации пока нет.
Вадим Гаранин работает в клубе с июня 2022 года, до этого он возглавлял красноярский "Енисей". Минувшим летом "Сочи" покинул прежний главный тренер Владимир Федотов, который сейчас работает с ЦСКА. По итогам пятнадцати сыгранных туров РПЛ и всего первого круга "Сочи" идет девятым в турнирной таблице. По итогам предыдущего сезона РПЛ этот же клуб под руководством Федотова располагался на втором месте.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Сочи" уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба
Футбольный клуб "Сочи" уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Фото: "Матч ТВ"