"Откуда у вас такая информация? Не понимаю. Интернет? Вот вы читаете в Интернете наше заявление? Все, до свидания!" - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство южан приняло решение уволить Гаранина. Позднее сообщалось, что основным претендентом на должность наставника "Сочи" является Игорь Осинькин, который на данный момент возглавляет "Крылья Советов".
Гендиректор "Сочи" - о вероятности увольнения Гаранина: вот вы читаете наше заявление?
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи об увольнении Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды.
Фото: Чемпионат.com