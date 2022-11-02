"Он был пьяный, когда давал это интервью? Ерунда какая-то. Если бы Божович был легендой РПЛ, я бы о нем что-то слышал. Но пусть у него все будет хорошо. Если он действительно так хорош, то клубы пригласят его на работу", - цитирует тренера Sport24.
Божович за время карьеры в России успел поработать в "Амкаре", "Москве", "Динамо", "Ростове", "Локомотиве", тульском "Арсенале" и "Крыльях Советов".
В минувшем сезоне тульский коллектив под его руководством вылетел из Российской Премьер-лиги с последнего места в таблице первенства. Команда записала себе в актив 23 очка в 30-ти встречах турнира.
Рианчо – о словах Божовича: он был пьян? Если бы Миодраг был легендой РПЛ, я бы о нем что-то слышал
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-наставника "Локомотива" и "Динамо" Миодрага Божовича, назвавшего себя легендой российского футбола.
Фото: "СЭ"