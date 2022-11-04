– Cудя по тому, что я вижу на тренировках и за пределами поля, Ваня ведет себя как суперпрофессионал. Думаю, он прекрасно понимает, что это его последний шанс реанимировать карьеру. Видно, что он выкладывается на сто процентов, – цитирует Магкеева "СЭ".
Российский нападающий и воспитанник "Краснодара" Иван Игнатьев перешел в московский "Локомотив" летом 2022 года на правах свободного агента. До этого он представлял такие клубы, как "Рубин", "Крылья Советов" и, собственно говоря, "Краснодар". В текущем сезоне на счету у Ивана четыре забитых мяча и две результативные передачи в шестнадцати матчах Российской премьер-лиги и Кубка России. На данный момент Игнатьев травмирован – у игрока мышечная травма. Его возвращение в строй планируется в конце ноября.
Магкеев – об Игнатьеве в "Локомотиве": думаю, Ваня прекрасно понимает, что это его последний шанс реанимировать карьеру
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев высказался об игре нападающего "железнодорожников" Иване Игнатьеве.
Фото: Чемпионат.com