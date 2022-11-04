– Конечно, явный фаворит здесь "Зенит". Мы знаем, как он играет дома. Да, у "Ахмата" есть характер, команда всегда борется, старается играть высоко, в атакующий футбол, но питерцы играют дома и находятся в превосходной форме. Грозненцам будет очень тяжело, – цитирует Тихонова "Metaratings".
"Зенит" примет на своем поле грозненский "Ахмат" завтра, 5 ноября, в 16:30 по московскому времени. По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 39 очков. Ближайшим преследователем является московский "Спартак", отстающий от команды Сергея Семака на семь очков. "Ахмат" располагается на седьмой строчке, у них 23 очка. В предыдущем туре "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (1:0), а "Ахмат" дома уступил "Ростову" со счетом 1:2.
Андрей Тихонов – о матче "Зенит" – "Ахмат": мы знаем, как "Зенит" играет дома. Грозненцам будет очень тяжело
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом".
Фото: Sport24