"В чём секрет, что трибуны скандируют моё имя? В "Спартаке" ко мне подходят и спрашивают: "Ты что, купил трибуны? Или что ты с ними сделал?" (смеётся). Кто-то ещё спрашивает: "Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал и тебе кричат так", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Зиньковский пополнил состав "Спартака" минувшим летом. До этого он выступал в составе "Крыльев Советов".
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 26-летний полузащитник вышел на поле в 13-ти матчах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
"Спартак" с 32-мя очками по итогам 15-ти туров занимает второе место в таблице национального первенства. Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с "Сочи".
Зиньковский – о поддержке фанатов: в "Спартаке" спрашивают – ты что, купил трибуны?
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился эмоциями от поддержки, которую он получает со стороны одноклубников и фанатов москвичей.
Фото: ФК "Спартак"