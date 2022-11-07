– Можно ли предположить, что мы увидим кого-то из футболистов "Спартака" в "Венеции" в ближайшем будущем? "Венеция" – аутсайдер Серии Б! Что там делать игрокам "Спартака"? В карнавале участвовать? Чем эта команда лучше наших десяти первых в РПЛ? Только тем, что это Италия, – цитирует Червиченко "РБ Спорт".
Сегодня футбольный клуб "Венеция" объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Паоло Ваноли, который руководил московским "Спартаком" с декабря 2021 года по июнь 2022 года. С ним красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:1, но завершили сезон РПЛ во второй половине турнирной таблицы. "Венеция" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице второй итальянский лиги, за этот клуб с недавних пор играет российский полузащитник Денис Черышев.
Червиченко: что делать игрокам "Спартака" в "Венеции"? Чем эта команда лучше наших десяти первых в РПЛ?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко убежден, что игроки красно-белых не последуют за бывшим главным тренером Паоло Ваноли в "Венецию".
Фото: Чемпионат.com