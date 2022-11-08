- Наверное, я ей нравлюсь. Зависть, что я добился успехов в футболе? Думаю, нет. Просто все хотят быть ближе к футболу и звездам. Получается ли у Заремы? Мне все равно, у каждого своя жизнь. Меня ее слова не задевают, - приводит комментарий Мостового Sport 24.
Ранее Мостовой в интервью, комментируя новость, что Ваноли стал главным тренером "Венеции", высказался, что чемпионат России для иностранных тренеров является "золотым дном". В ответ Салихова заявила, что Мостовой достиг "золотого дна" в студии "Матч ТВ" и медийной лиги.
Итальянский специалист Пало Ваноли возглавлял "Спартак" с зимы 2021 года по лето 2022 года и смог одержать победу в кубке России. Вчера стало известно, что итальянец подписал контракт с "Венецией" до 2024 года. Мостовой является экспертом "Матч ТВ" и появляется в студиях различных программ. Также экс-игрок возглавляет клуб медийной футбольной лиги "АMC Fights Nights".
Мостовой: наверное, я нравлюсь Зареме
Экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слова супруги бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он достиг "золотого дна".
Фото: "Чемпионат"