"На настоящий момент таких переговоров мы не ведём. Вероятность, что кто-то вернётся — гипотетическая", - цитирует функционера Sport24.
Минувшим летом состав "Динамо" на правах аренды покинули 5 футболистов с иностранным паспортом. Себастьян Шиманьски текущий сезон проводит в составе "Фейеноорда", Никола Моро перешел в "Болонью", Фабиан Бальбуэна защищает цвета "Коринтианса", Иван Ордец играет за "Бохум", Гильермо Варела на ближайший сезон стал игроком "Фламенго".
Бело-голубые занимают 6-е место в таблице действующего чемпионата России, после 16-ти туров на их счету – 26 очков.
Пивоваров – о приостановивших контракты легионерах "Динамо": вероятность их возвращения — гипотетическая
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров оценил вероятность возвращения зимой в клуб легионеров, которые приостановили контракт с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"