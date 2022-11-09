"Они чем?то похожи. Сумасшедший дриблинг, обыгрыш один в один, стартовые движения. Если Пиняй продолжит в том же духе, его ждет такое же будущее, как Хвичу сейчас", - цитирует Зотова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне в активе Пиняева 13 матчей во всех турнирах за "Крылья", в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. При этом он пропустил часть сезона из-за пневмоторакса. В последнем туре гол и ассист Пиняева принесли самарцам победу над "Торпедо" (2:0)
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Пиняева в расширенный состав для подготовки к матчам с национальными командами Таджикистана и Узбекистана. 2 ноября полузащитнику исполнилось 18 лет.
Зотов: если Пиняев продолжит в том же духе, его ждет такое же будущее, как у Хвичи сейчас
Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов сравнил одноклубника Сергея Пиняева с полузащитником "Наполи" Хвичей Кварацхелией, с которым вместе выступал за "Рубин".
Фото: ПФК "Крылья Советов"