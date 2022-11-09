"Недовольство моими словами про ЦСКА и "Зенит"? Я просто сказал, что мы, тренеры — профессионалы! С одной стороны, меня радует такая реакция болельщиков "Спартака", а с другой стороны, я удивлен, потому что прошло уже четыре года. Но мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа — быть тренером", - цитирует Карреру Sport24.
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17. Итальянец покинул красно-белых в 2018 году. После этого Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский "Бари". Специалист находится без работы с апреля прошлого года.
Ранее Каррера заявил, что готов вернуться в Россию, причем не только в "Спартак". Специалист не исключил, что может возглавить и любого из принципиальных соперников его бывшей команды.
Каррера - про реакцию на его слова о готовности возглавить ЦСКА или "Зенит": моя работа - быть тренером
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на критику в связи с заявлением о возможности тренировать ЦСКА или "Зенит".
Фото: РПЛ