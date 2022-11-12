"Михаил Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб принял решение поберечь его", - цитирует Зеленова Sport24.
"Спартак" сегодня в гостях встретится с "Локомотивом". Матч начнется в 19:30 мск. Предыдущая игра между командами завершилась минимальной победой красно-белых – 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Александр Соболев.
"Спартак": Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем, его решили поберечь
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов назвал причину отсутствия полузащитника Михаила Игнатова в заявке на матч 17 тура РПЛ против "Локомотива".
Фото: РПЛ