- По всей видимости, московское дерби пройдет без особой интриги. Да, ЦСКА выше в таблице и давненько не проигрывал в РПЛ до предыдущей игры, но клуб не смотрится сейчас конкурентно против таких серьезных соперников, как "Динамо". Бело-голубые хороши в домашних схватках, настроены весьма решительно и отлично играют в нападении, что должно, по моему мнению, принести им три очка в этой встрече, - передает слова Павлюченко "ВсеПроСпорт".
13 ноября на московской "ВТБ Арене" состоится матч 17 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - ЦСКА. Бело-голубые перед этой встречей занимают шестое место в турнирной таблице с 26 набранными очками, красно-синие идут четвертыми, набрав 29 очков. В случае очной победы "Динамо" догонит ЦСКА по очкам и опередит по результатам личных встреч (в игре первого круга зафиксирована ничья 1:1). В шести последних матчах во всех турнирах "армейцы" сыграли домашние ничьи с "Динамо" (1:1) и "Спартаком" (2:2), уступили на своем поле "Торпедо" (0:1), сыграли выездную ничью с "Оренбургом" (2:2), победили в гостях "Локомотив" (1:0) и проиграли дома "Пари НН" (0:1).
Павлюченко: дерби пройдет без особой интриги - ЦСКА сейчас не смотрится конкурентно против серьезных соперников
Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко дал прогноз на матч 17 тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"