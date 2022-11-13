Как сообщает источник, специалист подписал контракт с "железнодорожникам" в воскресенье, 13 ноября.
Напомним, в пятницу Михаил Галактионов объявил об уходе из "Пари НН" после победы над "Ахматом" (3:2). Специалист возглавлял нижегородцев с лета этого года, сменив на посту Александра Кержакова. Под его руководством "Пари НН" занимает 12-е место после завершения первой части РПЛ.
После 17 матчей "Локомотив" занимает 14-ю строчку в РПЛ. В активе красно-зеленых 13 набранных очков. При этом команда может уйти на зимнюю паузу в зоне прямого вылета, если "Химки" в 17-м туре обыграют "Сочи".
Источник: Sport24
Sport24: Галактионов подписал контракт с "Локомотивом"
Михаил Галактионов станет новым главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"