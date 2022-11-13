Терехов: "Сочи" может претендовать на топ-3 РПЛ. Мы вице-чемпионы России

Защитник "Сочи" Сергей Терехов заявил, что его команда может бороться за место в тройке.

Фото: ФК "Сочи"





Напомним, ранее сегодня сочинцы обыграли "Химки" в матче 17-го тура РПЛ. Победу команде принесли голы Георгия Мелкадзе и Владислава Сарвели. Благодаря этому результату команда сохранила за собой девятое место в турнирной таблице чемпионата России. От тройки лидеров "Сочи" отстает на 10 очков.

"Сочи" может претендовать и на топ-5, и на топ-3 РПЛ, так как мы — вице-чемпионы России. Впереди ещё 13 туров, разыгрывается 39 очков. Всё зависит от нас. Надо набирать очки", - цитирует Терехова "Чемпионат" Напомним, ранее сегодня сочинцы обыграли "Химки" в матче 17-го тура РПЛ. Победу команде принесли голы Георгия Мелкадзе и Владислава Сарвели. Благодаря этому результату команда сохранила за собой девятое место в турнирной таблице чемпионата России. От тройки лидеров "Сочи" отстает на 10 очков.