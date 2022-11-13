"Кассьерра может приостановить контракт с "Зенитом"? Не несите ерунды, иноагенты!" — цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Кассьерра рассматривает возможность приостановления контракта с "Зенитом" в зимнюю паузу. Сообщалось, что агент колумбийца предложил услуги своего клиента клубам из Португалии, Бельгии и Швейцарии, те заинтересовались возможностью приобретения футболиста.
Медведев – о вероятности ухода Кассьерры: не несите ерунды, иноагенты!
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможности приостановления форвардом Матео Кассьеррой своего контракта.
Фото Global Look Press