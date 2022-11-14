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Медина: недоволен первой частью сезона. Уверен, что ЦСКА может лучше

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что недоволен результатами своей команды в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Доволен ли первой частью сезона? Нет. Уверен, что мы можем лучше. Конечно, это касается лично меня в том числе. Постараюсь сделать все, чтобы во второй части сезона стать сильнее", - цитирует Медину "РБ Спорт".

ЦСКА на пятой строчке завершил первую часть сезона в чемпионате России. В 17-м туре "армейцы" в гостях уступили "Динамо" (1:2) в московском дерби и упустили шанс приблизиться к тройке лидеров. Сейчас отставание ЦСКА от "Ростова", идущего третьим, составляет 6 очков.

В активе Хесуса Медины 15 матчей в этом розыгрыше РПЛ, в которых он забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Парагваец перебрался в команду в январе этого года.


ЦСКА Медина
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