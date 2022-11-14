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Федун: второе место "Спартака" - хорошо? Без еврокубков все, что не первое место - не очень

Бывший президент "Спартака" Леонид Федун оценил результаты команды в первой части сезона.
Фото: ТАСС
"Второе место "Спартака" в первой части сезона РПЛ - хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место — не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!" - цитирует Федуна "Чемпионат".

"Спартак" на втором месте ушел на зимний перерыв в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков в 17 турах. Отставание от "Зенита", идущего на первой строчке в турнирной таблице, составляет 6 очков. В последнем матче красно-белые на "РЖД Арене" переиграли "Локомотив" (2:1). Победу "Спартаку" принесли голы Квинси Промеса (с пенальти) и Данила Пруцева.

Сезон в РПЛ возобновится в марте 2023 года. В этом году "Спартаку" осталось сыграть против "Крыльев Советов" и "Зенита" в групповом этапе Кубка России.


Федун Спартак
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