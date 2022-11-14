Напомним, главный тренер питерцев Сергей Семак сделал обратную замену Мостового во втором тайме матча Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.
"Неприятно, когда происходят обратные замены. Думаю, в нынешнем "Зените" невозможно, чтобы игроки пошли к руководству и сказали, что их что-то не устраивает, как это делали Аршавин и Кержаков", — цитирует Мостового Sport24.
Мостовой успел сыграть за "Зенит" в 17-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. 25-летний полузащитник отметился шестью голами и двумя результативными передачами.
Мостовой: в "Зените" игрокам невозможно пойти к руководству и сказать, что их что-то не устраивает
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился мнением об обратных заменах.
Фото: Global Look Press