Матчи Скрыть

Сделать ставку

Мостовой: в "Зените" игрокам невозможно пойти к руководству и сказать, что их что-то не устраивает

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился мнением об обратных заменах.
Фото: Global Look Press
Напомним, главный тренер питерцев Сергей Семак сделал обратную замену Мостового во втором тайме матча Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

"Неприятно, когда происходят обратные замены. Думаю, в нынешнем "Зените" невозможно, чтобы игроки пошли к руководству и сказали, что их что-то не устраивает, как это делали Аршавин и Кержаков", — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой успел сыграть за "Зенит" в 17-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. 25-летний полузащитник отметился шестью голами и двумя результативными передачами.


Мостовой Ан Зенит Кержаков Аршавин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

РПЛ подвела статистические итоги 17-го тура РПЛ: Карпукас лучший по отборам, Захарян – по созданным моментам
Metaratings: ФИФА заплатит свыше 1 млн долларов российским клубам за участие игроков на ЧМ-2022
Сборная Мексики опубликовала свою заявку на ЧМ-2022
Агент Божовича: конкретных предложений пока нет. Миодраг хочет поехать на ЧМ-2022
Семак – о предстоящей игре "Зенита" с "Факелом": любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно
Булыкин: "Спартак" – самая сильная команда Москвы прямо сейчас. Они могут составить конкуренцию "Зенита"
Metaratings: Галактионову пообещали серьезную роль в трансферах "Локомотива" в зимнее трансферное окно 2
Семак – о матче с "Факелом" в Кубке России: в Воронеже "Зениту" нужна только победа. Будем делать все возможное 2
Карпин: лучший футболист в РПЛ – Барриос. Почему? Потому что он в порядке 1
Серхио Рамос – о непопадании на ЧМ-2022: это была одна из главных моих целей, моя мечта. Тяжело с этим смириться 2
Карпин: те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Уговаривать играть за сборную России – нафиг не нужно 4
Тарханов: единственный конкурент "Зенита" на данный момент – "Спартак". Им важно хорошо сыграть между собой после паузы 1
Карпин: сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана – то же самое я говорил про Мальту 2
Кафанов: Хайкин потянет уровень АПЛ – он играет за счёт головы, правильно анализирует
Карпин – о капитане сборной России в ноябрьских матчах: может, Пиняев или Сычевой – почему нет?
-