– Единственный конкурент "Зенита" на данный момент – "Спартак". Сейчас им важно после зимней паузы хорошо сыграть игры между собой. Будет решаться, сможет ли он обыграть в этих играх ЦСКА, "Динамо" и "Зенит", – цитирует Тарханова "Sport24".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице. "Спартак" идет вторым и отстает от текущего лидера на шесть очков. Третье и четвертое места занимают "Ростов" и "Динамо". "Спартак" в минувшие выходные обыграл в гостях "Локомотив" (2:1), а "Зенит" на выезде смог дожать "Торпедо" (2:0). Начиная с сегодняшнего дня, чемпионат России ушел на паузу и вернется только в начале марта. В этом году у клубов РПЛ осталось по две игры в групповом этапе Кубка России.
Тарханов: единственный конкурент "Зенита" на данный момент – "Спартак". Им важно хорошо сыграть между собой после паузы
Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ТАСС