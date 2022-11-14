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Экс-арбитр Федотов - о судействе Москалева в матче "Локомотив" - "Спартак": отстал на 30 метров и не назначил пенальти

Экс-рефери Игорь Федотов прокомментировал работу главного арбитра матча 17 тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (1:2) Владимира Москалева.
Фото: ФК "Спартак"
- Сложный матч достался Москалеву. На 19-й минуте он почему-то отстал на 30 метров и не назначил пенальти в ворота "Локомотива". ВАР позвал Москалева к монитору, и тот изменил решение: действительно, Худяков не успел сыграть в мяч и сбил Промеса, - передает слова Федотова "Чемпионат".

Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" завершился победой гостей со счетом 2:1. Первый гол красно-белые забили на 21 минуте, когда атакующий полузащитник Квинси Промес реализовал пенальти, назначенный после видеопросмотра за нарушение на Промесе со стороны голкипера "железнодорожников" Даниила Худякова.


Локомотив Спартак Москалев Федотов
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