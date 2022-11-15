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Игрок "Спартака" Мелешин: шансы на чемпионство есть. "Зенит" достигаем

Нападающий "Спартака" Павел Мелешин оценил шансы красно-белых побороться за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
- "Зенит" достигаем. У "Спартака" есть шансы побороться за чемпионство в этом году, - приводит комментарий Мелешина "Чемпионат".

"Зенит" с 42 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Спартак" располагается на второй строчке, на его счету 36 очков.

18-летний нападающий Павел Мелешин в это сезоне дебютировал за основной состав красно-белых. А в матче против "Химок" (5:0) забил свой первый гол в РПЛ. Всего в Российской премьер-лиги футболист провел 6 матчей. Также Мелешин забил 2 мяча в Кубке России.


Мелешин Спартак Зенит
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