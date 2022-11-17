Как сообщает источник, по результатам углубленного медицинского обследования полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов избежал надрыва задней поверхности бедра, но может пропустить оставшиеся в 2022 году матчи Кубка России. Решение по участию игрока в предстоящих играх будет принимать тренерский штаб.
Напомним, что Михаил Игнатов получил повреждение в матче третьего тура группового этапа Кубка России против "Зенита", который красно-белые тогда обыграли со счетом 3:0. Было это в конце сентября. В этом году "Спартак" больше не сыграет в чемпионате России, который ушел на зимнюю паузу и вернется только в начале марта 2023 года. Но у красно-белых в этом году остались две встречи в Кубке России – против самарских "Крыльев Советов" (в гостях, 23 ноября) и против "Зенита" (также в гостях, 27 ноября). Михаил Игнатов в текущем сезоне принял участие в пятнадцати матчах за "Спартак". На счету у Михаила два гола и две результативных передачи.
Источник: Metaratings
Metaratings: Игнатов избежал серьезной травмы, но может пропустить оставшиеся до конца года матчи "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов рискует пропустить из-за травмы оставшиеся матчи клуба в этом году.
Фото: Sport24