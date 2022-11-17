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Экс-тренер "Рубина" Докампо: в будущем с удовольствием рассмотрю предложения из России

Экс-тренер "Рубина" Эдуардо Докампо оценил вероятность возвращения в Россию.
Фото: ФК "Рубин"
"Учитывая, что у меня сейчас есть действующий контракт с клубом, то пока ничего сказать не могу. Скажу лишь, что когда я был в России, то мне всегда было приятно и жилось очень хорошо. Поэтому в будущем с удовольствием рассмотрел бы предложения из России", — цитирует Докампо "Татар-информ".

Напомним, 48-летний специалист формально занимал пост главного тренера "Рубина" в 2019-м году, работая в штабе с Романом Шароновым. На данный момент испанский наставник возглавляет клуб "Культураль Леонеса" из третьей лиги Испании.

Шаронов занимает пост главного тренера "СКА-Хабаровск", который по итогам 18-ти туров Первой лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице.


Докампо Рубин
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