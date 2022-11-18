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Зделар – о переходе в ЦСКА: Натхо сказал мне, что это самый "здоровый" клуб в России

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, какое влияние на его переход в столичный клуб оказал экс-футболист "армейцев" Бибрас Натхо.
Фото: Global Look Press
"Когда мной заинтересовался ЦСКА, Натхо сказал, что это самый "здоровый" клуб в России. Тогда мне это сильно облегчило выбор. А уже по приезде я убедился, что все действительно так, как рассказывал Бибрас", — цитирует Зделара Metaratings.

Напомним, Зделар пополнил состав ЦСКА в минувшее летнее трансферное окно. До этого 27-летний серб являлся игроком "Партизана", за который играл вместе с Натхо.

Сам Натхо выступал в составе ЦСКА на протяжении четырех сезонов – с 2014-го по 2018 год.


Зделар ЦСКА Натхо
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