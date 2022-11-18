– После покера футболист не играет. Здесь явно что-то не то. Его купили, и он должен играть, ведь он показал что умеет. Но его почему-то не ставят, – приводит слова Булыкина Metaratings.
Напомним, что бразильский футболист Педро Габриэл перешел в московский "Локомотив" в сентябре 2022 года из "РБ Брагантино". В текущем сезоне бразилец провел девять матчей за "Локомотив", забил в них четыре гола и отдал одну результативную передачу. Все своих четырех мяча Педро Габриэл забил в кубковом матче с подмосковными "Химками". В Российской премьер-лиге бразилец не забивал. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2026 года.
Булыкин – об отстранении игрока "Локомотива" Педро Габриэла: после покера футболист не играет. Здесь явно что-то не то
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин отреагировал на ситуацию с Педро Габриэлом, отстраненного от тренировок с командой из?за разногласий с тренерским штабом.
Фото: ФК "Локомотив"