"Спартаковская сборная России? Так у "Зенита" не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у "Спартака". Но и у "Ростова" шесть футболистов", - цитирует Хлусевича "Чемпионат".
Напомним, в итоговый состав сборной России на матчи с национальными командами Таджикистана и Узбекистана попало 6 игроков "Спартака": голкипер Александр Селихов, защитники Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич, полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев. При этом в расширенном списке было еще два спартаковца: Даниил Денисов и Данил Пруцев.
Сборная России сыграла вничью в первом ноябрьском матче против Таджикистана (0:0). Встреча с Узбекистаном пройдет сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Хлусевич: спартаковская сборная России? Так у "Зенита" не играют российские футболисты
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал большое число игроков красно-белых в составе сборной России.
Фото: РФС