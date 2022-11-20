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Рыжиков: хочется однажды возглавить "Рубин"

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Экс-голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков заявил, что хотел бы однажды стать главным тренером бывшего клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Ой, для этого нужно выучиться еще до конца, получить лицензию PRO. Конечно, хочется однажды возглавить "Рубин", поработать в таком большом и родном для меня клубе. Но, знаете, не хочется быть тренером-однодневкой. Если уж идти работать, то на длительный период", - приводит слова Рыжикова "Татар-информ".

ергей Рыжиков с сентября этого года тренирует тамбовский "Спартак", выступающий во Второй лиге. До этого специалист недолго входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в "Ахмате".

По ходу карьеры голкипера Рыжиков выступал за "Тамбов", "Крылья Советов", "Локомотив", "Томь" и еще несколько клубов. При этом большую часть карьеры он провел именно в "Рубине", за который отыграл 359 матчей, в которых пропустил 308 мячей и 155 раз оставлял ворота "сухими". Вратарь завершил карьеру в прошлом году. Сейчас Рыжикову 42 года.


Рыжиков Рубин
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